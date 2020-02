33-Jähriger festgenommen : 21-Jähriger bei Streit in Bocholt getötet

BOCHOLT Polizei nimmt 33-Jährigen fest. Er soll sein Opfer am Samstagabend mit Messerstichen tödlich verletzt haben. Eifersucht laut Polizei mögliches Motiv.

(RP) Nach einer Auseinandersetzung am Samstagabend an der Yorckstraße in Bocholt, ist ein 21-Jähriger getötet worden. Die Polizei nahm einen 33-jährigen Beschuldigten noch in der Nacht fest. Beim Polizeipräsidium Münster wurde umgehend eine Mordkommission aufgerufen.