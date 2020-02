Wetter-Extreme : Starkregen beeinflusst Planungen für neue Baugebiete

Das Kanalnetz ist nur für eine überschaubare Menge an Regenwasser ausgelegt. Bei Starkregen gibt es Probleme. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

REES Die Stadt Rees hat jetzt eine Studie zu den Auswirkungen von Starkregen-Ereignissen im gesamten Stadtgebiet vorgestellt. Die Untersuchung wird nicht ohne Folgen für künftige Baumaßnahmen bleiben.

Das Interesse an diesem Vortrag war groß. Etliche Bürger kamen vergangene Woche in die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses, um sich die Ausführungen von Richard Rohlfing anzuhören. Der Ingenieur der Planunggemeinschaft PFI aus Hannover hatte im Auftrag der Stadt Rees die Auswirkungen von Starkregen auf die einzelnen Ortsteile untersucht. Aus diese Studie sollen künftig Maßnahmen abgeleitet werden, um für Wetterextreme besser gerüstet zu sein.

Die Untersuchungen, die Rohlfing dazu durchgeführt hatte, sind komplex. Basierend auf den Daten des Kanalnetzes und der Topographie in Rees und den Ortsteilen, wurde ein Computermodell entwickelt, dass die Sturzflutrisiken unterschiedlicher Niederschlagsbelastungen (20-jähriges, 50-jähriges und 100-jähriges Regen-Ereignis) simuliert. Straßengenau lassen sich so Aussagen über mögliche Schadenspotenziale treffen.

Info Untersuchungen ab März im Internet einsehbar Städtische Homepage Die Stadt Rees hat angekündigt, die Untersuchungen des Ingenieurbüros voraussichtlich im März auf ihrer Homepage (www.stadt-rees.de) zu veröffentlichen. Hausbesitzer können dann „straßengenau“ nachschauen, inwieweit ihr Grundstück betroffen ist und was für ein Risikofaktor besteht. Millingen/Bienen später Die Studie hat alle Ortsteile untersucht. Die Ergebnisse für Millingen und Bienen werden jedoch später nachgereicht, weil hier die voraussichtlichen Risiken geringer seien.

Rohlfing zufolge seien in Esserden 41 Straßenabschnitte und neun Gebäude besonders gefährdet, in Haffen-Mehr seien es hingegen nur zwei Straßenabschnitte. Betroffen sei hier beispielsweise die Nelkenstraße, deren Anwohner schon bei 20 bis 30 Zentimeter Niederschlag pro Stunde und Quadratmeter Vorsichtsmaßnahmen an ihren Garagen treffen müssten.

Im Bereich Haldern sind acht Straßenabschnitte besonders betroffen. Kritisch beurteilte Rohlfing in diesem Zusammenhang die geplante Unterführung, die durch die Betuwe in Haldern notwendig wird. Aufgrund ihrer Troglage könne sie außergewöhnlich starker Regen verhältnismäßig schnell unter Wasser setzen. An ihrer tiefsten Stelle sogar für 1,50 Meter. Passiven Schutz gäbe es dafür nicht. „Auch Pumpen können hier nicht helfen“, erklärte Rohlfing.

Der Experte schlug vor, bei Bauplanungen künftig auch auf Freiflächen zu achten, auf denen das Wasser im Notfall vorübergehend „geparkt“ werden kann und zeigte weitere Maßnahmen auf, mit denen sich auch Privatleute vor Sturzfluten einigermaßen schützen können. Dazu gehören beispielsweise hochgezogene Kellerschächte wie auch spezielle Tore, die Einfahrten oder Türen abschotten können.

Dass die Untersuchung nicht ohne Folgen für künftige Bauplanungen sein wird, machte Bauamtsleiterin Elke Strede klar. Gefährdete Bereiche aufzufüllen, sei zwar hier und da möglich, letztendlich aber nicht der Weisheit letzter Schluss: „Dann ist vielleicht dieser Bereich sicherer, aber das Wasser fließt dann zum Nachbarn“, erklärte sie.

Überlegungen welche anderen Maßnahmen zu treffen sind, beschäftigen derzeit das Bauamt bei den Planungen zum Baugebiet an der Lindenstraße in Haldern. Es liegt tief, ist demnach auch extrem gefährdet für Überflutungen. Eine Freifläche gäbe es zwar, doch die Beschaffenheit des Bodens erlaube kein Versickern des Wassers. Ein Stauraumkanal wäre eine Möglichkeit, doch das koste viel Geld. „Ob das dann noch wirtschaftlich ist, ist die Frage“, so Strede.

Bauamtsleiterin Elke Strede. RP-Archiv: Jule. Foto: Julia Latzel

Bürgermeister Christoph Gerwers wies auf die Verantwortung hin, die Gemeinden bei der Ausweisung von Baugebieten auch in Hinblick auf Naturkatastrophen haben. Ein Gericht habe kürzlich einem Kläger Recht gegeben, der wegen eines Steinschlags gegen seine Kommune geklagt habe. In Rees sei das Risiko ungleich größer. „Unser gesamte Stadtgebiet ist Hochwasser-Risiko-Gebiet“, stellte er fest.

(Markus Balser)