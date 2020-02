Sturmtief Sabine : Emmericher Schulen bleiben am Montag geöffnet

Der Bauzaun am Neumarkt ist am Sonntag wegen des Sturms auf einer Länge von gut 20 Metern umgekippt. Foto: Markus Balser

EMMERICH/REES Die Stadt Emmerich hat am Sonntag entschieden, die Schulen am Montag nicht zu schließen. In Rees bleiben die Schulen hingegen zu.

(bal) In Abstimmung mit den Schulleitungen aller Emmericher Schulen (Grundschulen und weiterführende Schulen) und nach Auswertung aktuell vorliegender Wetterdaten hat die Stadt Emmerich entschieden, dass die Schulen im Stadtgebiet am Montag nicht komplett wegen des Sturmtiefs Sabine geschlossen werden und Lehrpersonal anwesend sein wird. Die Eltern dürfen aber gemäß Mitteilung der Bezirksregierung Düsseldorf selbst entscheiden, ihr Kind nicht in die Schule zu schicken, wenn ihnen der Schulweg zu gefährlich erscheint. In diesem Fall ist die Schule von den Eltern umgehend zu informieren. „Ein Anruf bei der Schule ist dann angebracht“, so Stadtsprecher Tim Terhorst am Sonntag zur RP.

Die Stadt Emmerich hatte sich mit ihrer Entscheidung bis zum späten Sonntagnachmittag Zeit gelassen. Anders die Stadt Rees. Sie hatte bereits am Freitagabend entschieden, dass die Schulen auf ihrem Stadtgebiet am Montag geschlossen sind. Davon betroffen sind die vier Grundschulstandorte in Rees, Haldern, Millingen und Mehr ebenso wie die Rheinschule Rees, die Realschule der Stadt Rees und das Gymnasium Aspel der Stadt Rees.

Sofern die Schulen ein Betreuungsangebot im offenen Ganztag bereitstellen, wird dies auf den jeweiligen Internetseiten der Schulen bekannt gemacht.

Bis zum frühen Abend hatte es in Emmerich noch keine größeren Einsätze wegen des Sturms gegeben. Die Feuerwehr musste am Nachmittag die Baustelle der Gesamtschule am Brink sichern, damit keine Teile des momentan abgedeckten Daches auf die Straße fielen. Einzelne Bäume waren im Stadtgebiet abgeknickt. Am Neumarkt kippte der Bauzaun auf einer Länge von gut 20 Metern um. Die Schäden hielten sich jedoch insgesamt noch in Grenzen.