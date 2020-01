Am Melatenweg : Einbrecher machen Beute bei den Stadtwerken in Rees

REES Ein Auto, Werkzeug, Messing und Wasserzähler wurden von den Einbrechern erbeutet.

(RP) Bei einem Einbruch auf das Gelände der Reeser Stadtwerke am Melatenweg machten Unbekannte große Beute: Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen schlugen Täter laut das Fenster in einem Rolltor ein, um in die Werkstatt der Stadtwerke zu gelangen. Sie entwendeten Werkzeuge, räumten das Messinglager leer und stahlen eine Vielzahl neuer und gebrauchter Wasserzähler. Im Anschluss durchwühlten sie auch den Bürotrakt des Betriebes. Ihre Beute luden die Täter offenbar direkt in einen Opel Movano, ein Transportfahrzeug der Stadtwerke, das in der Halle stand. Der Wagen trägt das Kennzeichen KLE-SW173. Er wurde ebenfalls gestohlen. Die Täter manipulierten die Steuerung eines Stahlgittertores, um in dem Fahrzeug vom Gelände zu fliehen.