Stiller Alarm ausgelöst : Raubüberfall auf Bankfiliale in Rees – Täter kann mit Beute fliehen

Raubüberfall auf Bankfiliale in Rees – Täter kann mit Beute fliehen

Rees In Rees hat es am Donnerstagmorgen einen Banküberfall gegeben. Eine Mitarbeiterin konnte einen stillen Alarm auslösen, der Täter konnte mit Beute fliehen.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Raub gegen 9 Uhr in einer Filiale der Volksbank auf der Dellstraße. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann über einen Seiteineingang in die Bankfiliale gegangen. Dort soll er eine Mitarbeiterin abgepasst und mit ihr in den Keller gegangen sein.