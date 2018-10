Drei Verletzte bei Unfall zwischen Empel und Haldern

Zusammenstoß an Kreuzung : Drei Schwerverletzte bei Unfall auf Halderner Straße

Foto: dpa/Carsten Rehder

EMPEL/HALDERN (RP) Am Samstag gegen 15.20 Uhr kam es erneut zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in der Nähe des Heiligenhäuschens an der Halderner Straße. Ein Reeser (19) befuhr laut Polizei mit seinem Mitsubishi den Heerener Weg in Richtung Bocholt.

An der Kreuzung Heerener Weg / Herkener Weg / Halderner Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf einer 26-Jährigen Reeserin, die in Richtung Haldern fuhr. Beide Fahrer sowie der Beifahrer des 19-Jährigen wurden schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Erst vor kurzem hatte es an gleicher Stelle einen schweren Unfall gegeben, bei dem das Heiligenhäuschen am Wegesrand komplett zerstört wurde.

(RP)