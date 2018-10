Düsseldorf/Duisburg: Pegelstände des Rheins sinken weiter

Niedrigwasser in NRW : Pegelstände des Rheins sinken weiter

Düsseldorf/Duisburg Die Pegelstände des Rheins sind in Nordrhein-Westfalen an einigen Stellen noch weiter gesunken. Gestiegen ist das Wasser nur in Bonn und Köln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Emmerich (Kreis Kleve) ging der Wasserstand am Samstagmittag im Vergleich zum Vortag um 3 Zentimeter auf 14 Zentimeter zurück, wie aus der Statistik des Elektronischen Wasserstraßen-Informationsservices (ELWIS) hervorgeht. Damit wurde in Emmerich der bisherige Rekordtiefstwert vom Freitag noch einmal unterschritten.

Der Pegelstand ist nicht zu verwechseln mit der Fahrrinnentiefe. Diese hatte am Freitag in Emmerich 2,12 Meter betragen. Der aktuelle Wert wurde zunächst nicht veröffentlicht.

Die Wasserstände in Düsseldorf und Duisburg verloren am Samstag im Vergleich zum Freitagmittag sechs bis sieben Zentimeter. Einzig an den Messstationen in Bonn und Köln stieg das Wasser im Vergleich zum Freitagmittag um drei bis vier Zentimeter.

(hsr/dpa)