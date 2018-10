Lange Staus in Elten am Mittwoch und Donnerstag

Elten Am Mittwoch und Donnerstag ging in Elten nichts mehr: Aufgrund der Autobahnvollsperrung wegen dem Bau einer Brücke wälzte sich der Autoverkehr durch das Dorf. Vor allem die vielen Lkw stellten ein Verkehrshindernis dar, kamen teilweise kaum um die Ecke.

Eine Engstelle war die Ecke Klosterstraße/Schmidtstraße. „Hier in Elten gab es heftige Diskussionen“, sagte Ortsvorsteher Albert Jansen. „Aber nicht über die Sperrung, sondern über die Art und Weise, wie die Umleitung durchgeführt wurde.“ Jansen war viel vor Ort und hörte sich die Bedenken der Leute an. Er erstellte einen Fragenkatalog, den er Bürgermeister Peter Hinze und dem Landtagsabgeordneten Günther Bergmann übergeben wird.

Warum wurde die Sperrung an zwei Arbeitstagen durchgeführt? „Eine Sperrung am Wochenende bedeutet 20 Prozent der Lkw, dadurch wäre die Lage bedeutend entspannter.“ Es stellte sich auch die Frage, warum das Schild und der Findling auf der Verkehrsinsel nicht entfernt wurden. Bereits am Dienstagabend habe ein Polizeibeamter die Leitstelle über die Gefahr informiert, aber nichts sei passiert. „Am Mittwochmorgen wurden dann bei zwei Lkw je zwei Reifen und die Felgen beschädigt, ein Lkw fuhr über den Findling und kippte fast um. „Es war dem Einsatz von Eltener Bürgern und eines Radladers zu verdanken, dass der Lkw wieder fahrbereit wurde und das entstandene Loch in der Verkehrsinsel aufgefüllt wurde“, sagte Theo Wanders.