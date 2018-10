Computer und Kameras aus Leegmeer-Kindergarten gestohlen

Emmerich Am Wochenende drangen Einbrecher in den Leegmeer-Kindergarten ein. Sie stahlen Kameras und Computer.

In der Zeit zwischen Samstagvormittag und Sonntagnachmittag, drangen unbekannte Täter an der Straße Am Hasenberg in den Garten der Leegmeer-Kindergartens ein. Dort hebelten sie ein Fenster auf und kletterten in das Gebäude. Die Täter durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten einen Computer, eine Fotokamera sowie zwei Laptops. Hinweise zu verdächtigen Personen an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830.