Sicherheits-Bedenken bei der Betuwe-Brücke in Praest

Brücke in Praest: Bahn in Gesprächen mit der Stadt

Betuwe-Brücke in Praest

Die Brücke an der Baumannstraße soll im Herbst fertig sein. Sie wird dann den Bahnübergang Kerstenstraße in Praest ersetzen. Foto: Markus van Offern

PRAEST Sicherheits-Bedenken der CDU wegen fehlender Leitplanken: Ohne Auftrag der Stadt wird die Bahn nicht tätig.

Nachtrag zur Diskussion um die Brücke in Praest: Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn der RP auf Nachfrage mitteilte, sei die Brücke an der Baumannstraße der Stadt Emmerich als „fertig“ übergeben worden. Das Bauwerk befände sich damit im Besitz der Kommune. Veränderungen könnten prinzipiell noch vorgenommen werden, allerdings nicht ohne Auftrag der Stadt, mit der man sich bereits in Gesprächen befände.