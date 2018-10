Rees Streitpunkt Sahlerstraße: In Rees fallen die Kosten für die Bürger niedriger aus als befürchtet. Die Verwaltung macht aber klar, dass sie das Kommunale Abgabengesetz anwenden wird. Die Gelder sind eingeplant.

Es kommt Bewegung in die Diskussion um die Kostenverteilung an der Sahlerstraße. Wie berichtet, haben sich Anwohner in der vergangenen Woche einerseits über zu hohe Kosten beschwert, die jetzt nach der Sanierung der Sahlerstraße von der Stadt auf sie abgewälzt werden. Zum anderen können sie auch nicht verstehen, dass die vielbefahrene Straße überhaupt als Anliegerstraße eingestuft werden kann. Schließlich liege eine Schule in unmittelbarer Nähe. Auch Busse verkehren dort, was die Straße nach Meinung einiger Anlieger zu einer Durchgangsverkehrsstraße mache; deshalb dürfe die Stadt die Anwohner nicht mit 75 Prozent an den Sanierungskosten beteiligen, sondern maximal mit 50 bis 60 Prozent.