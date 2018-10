Unfallflucht im Dunkeln in Emmerich

Unfallflucht mal anders : Radfahrer macht sich aus dem Staub

Foto: Michael Scholten

Emmerich Am Donnerstag gegen 21 Uhr bog ein 39-jähriger Mann aus Emmerich in einem Opel Astra bei Grün vom Ostwall nach rechts in die Straße Am Löwentor mit Fahrtrichtung Dederichstraße ab. Ein unbekannter Radfahrer war unbeleuchtet auf dem linken Radweg der Straße Am Löwentor in Richtung Innstadt unterwegs.

Der Radfahrer stieß in der Kreuzung gegen die rechte Seite des Opels und stürzte auf die Fahrbahn. Er stieg sofort wieder auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Hühnerstraße weg. Der 39-Jährige kann den Radfahrer nicht beschreiben. Der Opel war bei dem Zusammenstoß verkratzt worden.

(RP)