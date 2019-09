Ein Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz : 365-Euro-Ticket kostet die Stadt 11,6 Millionen im Jahr

Das hat der VRR berechnet. Die CDU weist auf zusätzlichen Investitionsbedarf für Kapazitätsausbau hin.

Für Duisburg bedeute dies Zahlungen an den Verkehrsbund in Höhe von 11,6 Millionen – pro Jahr. „Mit der Modellrechung für ein 365-Euro-Jahresticket bringt der VRR Transparenz in die Diskussion um die Einführung eines derartigen Angebots. Es muss klar sein, was es kostet. Wenn aber erreicht werden soll, dass mehr Menschen den Nahverkehr nutzen, dann ist zwingend ein weiterer Ausbau notwendig. Es ist daher mit weiteren Millionen zu rechnen“, erklärt der Duisburger Ratsherr Frank Heidenreich, der Vorsitzender der CDU-Fraktion im VRR ist.