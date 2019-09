Loveparade-Prozess : Früherer Angeklagter sagt jetzt als Zeuge aus

Düsseldorf 101 Tage lang saß Jürgen D. im Loveparade-Prozess auf der Anklagebank. Dann wurde das Verfahren gegen ihn ohne Auflagen eingestellt. Am Mittwoch sagte der frühere Beigeordnete der Stadt Duisburg als Zeuge aus.

Am 146. Verhandlungstag des Mammut-Prozesses war der ehemalige Bau- und Planungsdezernent der Stadt Duisburg vor das Landgericht geladen. Das dem Dezernat zugeordnete Amt für Baurecht und Bauberatung war an den Planungen der Loveparade 2010 beteiligt und hatte die nötige Baugenehmigung erteilt. Bei dem Techno-Festival waren im Juli 2010 in Duisburg in einem Gedränge 21 junge Menschen zu Tode gedrückt und mehr als 650 verletzt worden.