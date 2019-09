Folkwang-Konzert : Doyeon Kim will mit Brahms an die Weltspitze

Doyeon Kim will mit Brahms an die Weltspitze

Duisburg Doyeon Kim legte einen begeisternden Auftritt beim „Forum für junge Pianisten“ in der Folkwang-Universität hin.

So gut gefüllt ist der Kleine Konzertsaal am Campus Duisburg der Folkwang-Universität der Künste bei der Reihe der Sparkassenkonzerte „Große Klaviermusik – Forum für junge Pianisten“ sonst nur selten. Zum Abschluss des Sommersemesters hatten einige wohl schon etwas geahnt, denn die 1992 in Südkorea geborene Pianistin Doyeon Kim ist hier durchaus schon bekannt: Nach dem erfolgreichen Masterabschluss in „Professional Performance“ bei Folkwang-Professor Henri Sigfridsson studiert sie in Duisburg seit 2017 noch auf Master „Duo für Pianist*innen“ bei Prof. Evgeny Sinaiski und „Konzertexamen“ bei Sigfridsson. Zu ihren zahlreichen Auszeichnungen zählte 2017 ein Preis beim Duisburger Köhler-Osbahr-Wettbewerb (die RP berichtete).