Wallace : Proben mit dem Bogen

Das Musical „Wallace“ feiert zwar erst am 14. November in Duisburg seine Weltpremiere, die Proben der Darsteller haben aber inzwischen begonnen.

Die männlichen Darsteller wurden an ihrem ersten Probentag in das Bogenschießen eingewiesen, im Bogenschießcenter Duisburg erhielten die Darsteller eine kurze Einführung in das kleine einmal eins im Bogenschießen. Die männliche Hauptrolle William Wallace spielt in erster Besetzung Patrick Stanke, der bereits bekannt wurde durch Musicals wie „Tarzan“, „Les Miserables“ oder „Titanic“. Rudi Larsen ist der Fight Captain des Musicals. Er will, dass die Kampfszenen für die Zuschauer atemberaubend werden.