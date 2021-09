Rhine clean up in Dinslaken, Voerde, Walsum : Am 11. September ist großes Saubermachen am Rheinufer

Es ist immer wieder erstaunlich, welche Mengen beim Müllsammeln am Rheinufer zusammenkommen (Symbolfoto). Foto: Heiko Lissy

Dinslaken/Voerde/Walsum Am 11. September wird wieder zum großen Rhine clean up geblasen. Auch in Walsum, Dinslaken und Voerde sind die Müllsammel-Kolonnen unterwegs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum vierten Mal in Folge findet am Samstag, 11. September, die Aktion Rhine Clean Up statt. Tausende freiwillige Helfer sammeln in sechs Ländern entlang des Flusses Müll und Unrat ein. In Walsum haben die Rheinfels-Quellen die lokale Organisation übernommen und die Belegschaft zum Mitmachen aufgefordert. Über 105 Personen haben sich bereits angemeldet. Zusätzliche Helfer sind willkommen. Kein Wunder, denn in den vergangenen Jahren wurden neben Sonnenschirmen, Einweggrills und defekten Klappstühlen auch alte Autoreifen und Kanister gefunden.

Wer seinen ganz konkreten Beitrag zum Umweltschutz leisten

möchte, der kommt zum Fähranleger Walsum und packt mit an. Feste Schuhe oder Gummistiefel sind ebenso vorteilhaft wie ein paar Arbeitshandschuhe. Gemeinsam mit der Offensive für ein Sauberes Duisburg stellt Rheinfels-Quellen diese bei Bedarf zur Verfügung. Für Müllsäcke und Greifzangen wird ebenso gesorgt wie für die Erfrischung der Helferinnen und Helfer. Die Aktion findet von 10 bis 13 Uhr statt. Eine Anmeldung ist möglich über http://ow.ly/ofYe50FW7wY

In Voerde ist die Big Rheindörfer beim Großreinemachen mit von der Partie. Auch hier wird von 10 bis 13 Uhr Unrat gesammelt. Es gibt drei Sammelpunkte: in Götterswickerhamm der Parkplatz Storchennest, in Mehrum die Schloßstraße und in Ork das Deichkreuz.