Uniklinik Düsseldorf koordiniert Pandemie-Projekt : Land fördert Long-Covid-Forschung mit 4,6 Millionen Euro

Düsseldorf An der Düsseldorfer Uniklinik hat die NRW-Wissenschaftsministerin den Startschuss für ein millionenschweres Forschungsprojekt zu Long-Covid-Erkrankungen bekannt gegeben.

(sime) Die Folgen einer Covid-Erkrankung können lange andauern und Patienten stark einschränken. Noch fehlen dazu ausreichende Forschungsdaten. Die Langzeitfolgen von Corona-Erkrankungen soll jetzt das neue Verbundprojekt „Beyond Covid 19“ besser erforschen. Dazu kooperieren in Nordrhein-Westfalen die Hochschulmedizin-Standorte Aachen, Bonn , Düsseldorf, Essen , Köln und Münster . Bei ihrem Besuch an der Düsseldorfer Uniklinik (UKD), die das Projekt koordiniert, gab Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen den Start des mit 4,6 Millionen Euro geförderten Projekts bekannt: „Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz Nordrhein-Westfalen bündeln ihre Expertise, um gemeinsam konkrete Forschungsfragen wie die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion zu bearbeiten und auch Therapiemöglichkeiten zu entwickeln.“

Im Zuge einer Forschungsreise besuchte die Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen am Dienstag Forscherinnen und Forscher, die mit ihren Ideen und Projekten das Leben der Menschen in Nordrhein-Westfalen verändern und verbessern. Als weiteres Projekt der Pandemieforschung an der UKD stand deshalb die Virus Allianz NRW („VIRAL“) auf dem Programm. In diesem Forschungsnetzwerk bündeln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem ganzen Land ihre Kompetenzen auf den Feldern der Virologie und Infektionsforschung, um so gemeinsam Fortschritte bei der Erforschung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten wie Covid-19 zu erreichen. Das Land finanziert das Netzwerk mit 900.000 Euro.