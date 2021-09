Wegberger Literaturtage vom 29. September bis 2. Oktober : Lesung mit Elke Heidenreich ausverkauft

Wegberg Für die Wegberger Literaturtage 2021 richtet der Veranstalter Kulturring Wegberg zum ersten Mal einen Wettbewerb für alle aus, die Freude am Schreiben und eventuell zum ersten Mal seit dem letzten Schulaufsatz eine Kurzgeschichte oder ein Gedicht verfasst haben.

Mit 60 eingesandten Beiträgen war die Resonanz und die literarische Qualität überwältigend. In einer Vorauswahl trat eine fünfköpfige Jury in Aktion. Zehn der anonymisierten Einsendungen wurden für das Finale ausgewählt. Dieses große Finale findet als Abschluss der Wegberger Literaturtage am Samstag, 2. Oktober, ab 17 Uhr im Forum Wegberg (Burgstraße) statt.