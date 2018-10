Duisburg: Wimmelbuch für die Stadt

So sieht der Platz vor dem Duisburger Stadttheater im druckfrischen Wimmelbuch aus. Das MSV-Zebra gehört wie „Schimanski“ (mit seiner Schmuddeljacke) zu den Suchbildern auf jeder Doppelseite. Foto: tpk-regionalverlag/tpk regionalverlag

Duisburg Am Freitag präsentierte der Bielefelder Verleger Roland Siekmann das druckfrische „Große Duisburg-Wimmelbuch“. Sieben Motive aus der Stadt werden detailreich, bunt und kindgerecht verwimmelt.

Der Künstler James Rizzi (1950-2011) hat Wimmelbilder, die überaus detailreich und bunt mehr oder minder ironisch unser Leben widerspiegeln, populär gemacht. Inzwischen gibt es auch von einigen Städten Buchausgaben dieser Wimmelbilder. Gestern stellte Roland Siekmann das von ihm konzipierte und in seinem tpk-Verlag erschienene „Große Duisburg-Wimmelbuch“ vor. In diesem hübsch gemachten Buch wimmelt es ungemein: von der Ruhrorter Schifferbörse bis zur Königstraße vor dem Stadttheater, vom Hochfelder Rheinpark bis zum Landschaftspark Nord, hinauf zur „Achterbahn“ (Landmarke „Tiger und Turtle“), oder von der sommerlichen Sechs-Seen-Platte auf den schneebedeckten Kaiserberg zum Schlittenfahren.

Sieben große Bildmotive hat Roland Siekmann für sein Wimmelbuch ausgewählt, die von der erfahrenen Kinderbuch-Illustratorin Brigitte Kuka in doppelseitigen Wimmelszenen kindgerecht gezeichnet wurden. Interessant, wie Verleger Roland Siekmann, der in Bielefeld zu Hause ist, seine Motive gefunden hat: Er mietete sich für eine knappe Woche in ein Duisburger Hotel ein und durchstreifte die Stadt mit dem Fahrrad. Zwar habe er sich auch vor Ort informiert, doch seine Hauptmotive habe er wirklich bei diesen Fahrradtouren entdeckt und für die Illustratorin entsprechend fotografiert.