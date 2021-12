Veranstaltung am Wochenende : Weihnachtsmarkt beim Kunstverein Duisburg

Die Künstler Arno Bortz, Marayle Küpper, Nicole Tenge und Wilfried Weiß (v.l.) mit dem Vorsitzenden des Kunstvereins Herbert Gorba. Foto: Olaf Reifegerste

Duisburg Beim Duisburger Kunstverein ist am Wochenende eine ganze Menge los: Eine Ausstellung geht zu Ende, parallel dazu findet ein künstlerischer Weihnachtsmarkt statt.

Nur eineinhalb Monate Vorbereitungszeit für einen weihnachtlichen Kunstmarkt auf dem Hof und im Gebäude des Kunstvereins Duisburg hatten die Künstlerinnen und Künstler Arno Bortz, Silvia Kemmer, Marayle Küpper, Nicole Tenge und Wilfried Weiß zusammen mit dem Vereinsvorsitzenden Herbert Gorba, um das neue Veranstaltungsformat dort zu realisieren. An diesem Adventswochenende – also Samstag von 14 bis 19 Uhr, und Sonntag von 12 bis 18 Uhr – findet er an besagtem Ort nun statt.

Möglichst „vielfältig und bunt“, wie es Küpper im Pressegespräch am Donnerstag ausdrückte, solle er sein, der „mARkT“, wie er grafisch geschrieben wird. Und: Es solle „allen Spaß machen“, wie Tenge ergänzte. Im Gebäude des Kunstvereins gelte die 2G-Regel (geimpft, genesen) plus Maskenpflicht, betonte Gorba. Und: Eingang und Ausgang seien wegen der Kontrollen nur über den Haupteingang am Weidenweg 10 möglich, ergänzte er.

Neben der am Sonntag zu Ende gehenden „GanzFrei 10“-Ausstellung im Erdgeschoss, wird es Kunst von über 20 Künstlerinnen und Künstlern auch auf allen anderen Etagen sowie auf dem Hof des Kunstvereins geben. Auf diesem werden dann neun Pavillons aufgebaut stehen, wo man mit den Besucherinnen und Besuchern des Marktes ins (Verkaufs-)Gespräch kommen könne, so Tenge. An Kunst zu sehen und zu kaufen gibt es Malerei und Grafik, Skulpturen und Objekte sowie Papierkunst und Fotografie. Die Preise sollen bei fünf bis 500 Euro liegen, sagten die Initiatorinnen und Initiatoren des Weihnachtsmarktes.