Aus Liebe zum geschriebenen Wort den Bücherkauf neu denken : Neue Buchhandlung in der Carlstadt

Düsseldorf Die Buchhändlerin Anja Urbschat-Happ hat sich an der Bilker Straße selbstständig gemacht. Mit Lesungen, einem Buchclub und einem Podcast möchte die Geschäftsfrau erfolgreich werden – auch durch Onlineverkäufe.

Es gibt sie noch, die engagierten Buchhändler und Buchhändlerinnen. Sie stemmen sich gegen die scheinbare Übermacht der Branchenriesen, die ihr Geschäft maßgeblich durch Onlineverkäufe machen. Aber Onlinekauf und stationärer Handel müssen sich nicht ausschließen. Im Gegenteil, sie können eine perfekte Ergänzung sein, wenn es nach Anja Urbschat-Happ geht, die am ersten Adventswochenende an der Bilker Straße im Stadtteil Carlstadt ihren Local Book Shop eröffnet hat. Mit Liebe zum geschriebenen Wort und zum besonderen Buch stellt die Literaturspezialistin jene Titel zusammen, die sie anbieten möchte.

Dabei sieht Urbschat-Happ das Internet nicht als Feind. „Ich gehöre nicht zu denen, die den Onlinehandel oder E-Books negativ sehen“, stellt die Buchhändlerin klar und ergänzt: „Ich sehe es vielmehr als Chance, beide Wege zu nutzen.“ Genau an dieser Schnittmenge wollte sie ansetzen. Im Verlauf der nächsten Monate nahm ihre Idee vom eigenen Laden immer mehr Form an. Sie erstellte einen Businessplan und ging Anfang 2021 auf die Suche nach einem geeigneten Ladenlokal. Nach dem Auszug einer Boutique erschienen ihr die Räume im Eckhaus Bilker Straße 19 genau richtig für ihr Vorhaben.

Dabei sollen digital und analog sich ergänzen, nicht konkurrieren. „Ich möchte Lesungen veranstalten, die wir gleichzeitig streamen. Es wird einen Working Space geben, für alle, die gern von Büchern umgeben arbeiten. Ich denke auch an einen Podcast und einen Buchclub“, zählt sie auf. Man merkt ihr an, wie sehr sie für ihre Idee brennt und es kaum erwarten kann, ihre Vision umzusetzen.

Ihr kleines Geschäft hat sie mit weißen Regalen bestückt, die gleichzeitig Sitzgelegenheiten bieten. „Ich mag die Vorstellung, in einen Buchladen zu gehen, in dem das Leben pulsiert. In dem sich die Leute treffen, vielleicht einen Kaffee trinken und sich miteinander austauschen.“ Kontrapunkte zu den Regalen bilden große Holztische, die dazu einladen, sich an ihnen zusammenzusetzen, um zu klönen oder zu schmökern. Mit hellem Tuch verkleidete Lampen und Tische, geben den Räumen eine weitere persönliche Note.