Aktion der Sparkasse Spenden für immer mehr Bedürftige

Tafel Kamp-Lintfort Sie zieht 2023 von ihrer Stammstelle, der früheren Bergarbeiter-Kneipe „Schwarzer Diamant“, ins Gestfeld-Center um. „Dort haben wir fast doppelt so viel Quadratmeter zur Verfügung“, so Jürgen Voß von der Grafschafter Diakonie, die die Tafel betreibt. „Unsere Zahlen sind kleiner, die Probleme dieselben wie in Duisburg“, so Voß. Die Tafel versorgt rund 1500 Menschen in Kamp-Lintfort mit Lebensmitteln.



Immersatt „Nahrung und Bildung für Kinder“, so beschreibt Nicole Elshoff das Anliegen des Kinder- und Jugendtischs. Am Standort an der Klosterstraße gibt es eine Betreuung und Mittagessen, dazu täglich 800 bis 1000 Schulbrote, die an elf Kitas und Schulen ausgeliefert werden. Es könnten allerdings viel mehr sein: „Es gibt für unsere Schulbrotaktion eine lange Warteliste an Schulen“, erklärt Nicole Elshoff. Durch die neue Spendenaktion soll ein Obst-Projekt finanziert werden. Jedes Schulbrot soll durch ein Stück frisches Obst erweitert werden, aber gerade hier sei die Spendenbereitschaft zurückgegangen. „Wir müssen zukaufen“, sagt die Immersatt-Verantwortliche.



Tiergnadenhof Zehn kranke Ponys zogen hier Tierarztkosten von rund 5000 Euro nach sich, die Behandlung des ausgedienten Polizeipferdes „Fritz“ noch einem mit 2000 Euro. „Wir hatten die Wahl: behandeln oder einschläfern lassen“, sagt Renate Zolopa vom Gnadenhof mit zwei Standorten am Rheinufer und in Bergheim. Neben Pferden, Esel, Katzen, Hühnern, Gänsen und Enten gehören auch zwei Ziegen und ein Schaf dazu. Nachmittags kommen Jugendliche, die für Tiere Verantwortung übernehmen.



Caritas Duisburg In acht Gemeinden wird von der Caritas ein Mittagstisch angeboten – und der Bedarf steigt, wie Diakon Stefan Ricken berichtet. „Es klopfen Menschen an die Tür“, erklärte Sparkassensprecher Andreas Vanek für den erkrankten Ricken. Daneben bietet die Caritas auch Gesprächsangebote oder vermittelt Kontakte zu Behörden für Bedürftige.