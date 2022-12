Heiligenhaus Der Weihnachtsmarkt und die Geschenk-Ideen

Traditionell am Donnerstag vor dem dritten Advent beginnt der Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus. Und wieder ist eine neue Form gefunden: Den „Weihnachtswald“ im Innenhof vor dem Bürgerbüro gibt es in diesem Jahr so nicht. Er fällt eine Nummer kleiner aus und sorgt auf dem Rathausplatz für ansprechende Optik.