Straelener Unternehmensgruppe will am Innenhafen bauen Tecklenburg plant Großes in Duisburg

Für die Tecklenburg-Gruppe wird es das größte Bauprojekt der langen Unternehmensgeschichte: Im Anschluss an den Duisburger Innenhafen soll ein Gebäudekomplex nach dem Entwurf des Düsseldorfer Architekturbüros StructureLab GmbH entstehen. Damit wagt sich Hermann Tecklenburg an ein ebenso hochinteressantes wie schwieriges Projekt für das letzte freie Grundstück am Innenhafen. 12,3 Millionen Euro hat die Stadt bereits mit Blick auf zwei gescheiterte Projekte an der prominenten Stelle im Innenhafen versenkt.