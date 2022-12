Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Werner Schaurte-Küppers ist neuer IHK-Präsident

Von Hauptgeschäftsführer Stefan Dietzfelbinger gab es gleich ein dickes Lob voab: „Seit über einem Jahrzehnt engagiert sich Werner Schaurte-Küppers in unserem Präsidium. Er weiß, was die Wirtschaft am Niederrhein ausmacht und was sie braucht. Zugleich ist er international vernetzt und kennt vor allem unsere direkten Nachbarn, die Niederlande, gut. Das starke Votum unserer Vollversammlung zeugt von dem Vertrauen in die neue IHK-Spitze“, sagt er nach der Wahl.