Interne Ermittlungen Schlägerei in Kinder-Spielpark in Duisburg – Polizist teilt Video

Ein Video aus dem Indoor-Spielplatz Pippolino in Duisburg könnte einen Polizeibeamten den Job kosten. Auf den Aufnahmen, die seit der vergangenen Woche in den sozialen Medien verbreitet werden, ist eine Schlägerei zwischen mehreren Familien zu sehen. Rund zehn Kinder schubsen sich gegenseitig, brüllen, schlagen aufeinander ein und ziehen sich an den Haaren. Erwachsene und Mitarbeiter des Spielplatzes gehen dazwischen, eine Mutter versucht, eines der Kinder über den Boden zu ziehen. 33 Sekunden dauert der Clip.