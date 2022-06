Bauprojekt in Duisburg : Platz für weitere 650 Studierende

Bauprojekt in Duisburg

Duisburg Richtfest für den Erweiterungsbau der Hochschule für Polizei und Verwaltung an der Wuhanstraße im „Quartier 1“ neben dem Hauptbahnhof. Der Bedarf an Platzkapazitäten für die Ausbildung der angehenden Landesbeamten wächst stetig.

Rund 14.000 Studierende an zehn Standorten in ganz NRW werden an der Hochschule für Polizei und Verwaltung (HSPV) ausgebildet – insgesamt 3100 von ihnen künftig auch im vom Projektentwickler Aurelis realisierten „Quartier 1“ neben dem Hauptbahnhof.