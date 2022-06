Schultheater am Albert-Einstein-Gymnasium : Liebe, Tod und Teufel auf der AEG-Theaterbühne

Rumeln-Kaldenhausen Schüler des Albert-Einstein-Gymnasiums bieten mit Arthur Millers „Hexenjagd“ packendes Theater. Der Stoff hat bis heute eine beklemmende Aktualität.

Simone Hildner und Volker Brinkschute haben wieder ganze Arbeit geleistet: Der Theaterkurs des Gymnasiums hatte sich nach zweijähriger Corona-Pause mit Arthur Millers „Hexenjagd“ diesmal im Gegensatz zu früheren Aufführungen einen eher „schweren“ Stoff vorgenommen. Am vergangenen Freitag war die Premiere, am Dienstagabend gab es eine weitere Vorstellung – und den Aufführenden gelang es, die alles andere als komödiantische Handlung authentisch „rüberzubringen“.

Dies lag nicht zuletzt an der engagierten Leistung der jungen Schauspieler. Bis in die Nebenrollen waren die Charaktere gut besetzt. Dass die Vorbereitungen aufgrund der Pandemie alles andere als einfach waren, liegt auf der Hand. Zumal die „Hexenjagd“ von der inneren Zerrissenheit und tiefen Emotionalität der Protagonisten geprägt ist.

Bei „Hexenjagd“ geht es um Denunziantentum, um Lügen, Intrigen, Liebe, Tod und Teufel. Arthur Miller schrieb das Drama als Reflexion auf die McCarthy-Ära in den USA, als eine „Hexenjagd“ auf vermeintliche kommunistische Umtriebe die amerikanische Gesellschaft kennzeichneten. Dabei geht es vor allem um ein Klima gesellschaftlichen Misstrauens, dass sich bei der „Hexenjagd“ im 17. Jahrhundert ebenso äußert wie in den USA in den 50-er Jahren, aber auch im Zeitalter sozialer Medien bis heute seine Bedeutung hat. Da werden Gerüchte gestreut, Zweifel gesät, Namen angedeutet, „verdächtige“ Bücher gelesen – und am Ende steht die Verurteilung. Egal, ob durch die Justiz oder die Gesellschaft.