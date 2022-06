Umzug in Hamborner Straße : Flüchtlingsunterkunft in der Kraftzentrale in Duisburg schließt

Die Kraftzentrale im Landschaftspark Nord. Foto: Erwin Pottgiesser

Duisburg Die Stadt Duisburg will in Zukunft alle aus der Ukraine geflüchteten Menschen an einem Standort unterbringen. Die Kraftzentrale im Landschaftspark wird deshalb geschlossen. Der Umzug auf das Gelände der Zeltstadt soll bis Mitte Juni laufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in der Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg Nord wird geschlossen. Das hat die Stadt am Donnerstag bekannt gegeben. Die dort untergebrachten Menschen sollen spätestens am 11. Juni in die Einrichtung an der Hamborner Straße umziehen.

In der Unterkunft auf dem Gelände des ehemaligen Delta-Musik-Parks können die benötigten Kapazitäten jetzt an einem Standort sichergestellt, heißt es. Zurzeit befinden sich noch mehr als 500 Personen in der Kraftzentrale, an der Hamborner Straße sind es rund 680. Der Umzug der Geflüchteten wird von der Feuerwehr und den beteiligten Ämtern der Stadt koordiniert.

Lesen Sie auch In der Nähe der Kraftzentrale : Stadt eröffnet neue Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine

Die Bewohner werden in der gesamten Umzugsphase, vom Transport ihrer privaten Utensilien, der Zuordnung der Bettwäsche bis zu der Ankunft und Einweisung in der neuen Unterkunft unterstützt. Nach dem Umzug beginnt der Rückbau des Materials – so werden zum Beispiel Trennwände und Mobiliar abgebaut. Spätestens zum 30. Juni soll die Kraftzentrale wieder für ihre übliche Nutzung zur Verfügung stehen.

Krisenstabsleiter und Stadtdirektor Martin Murrack sagt: „Ich bin sehr froh, dass den Menschen aus der Ukraine nach der Unterbringung in der Kraftzentrale an der Hamborner Straße eine neue Bleibe geboten werden kann, in der alle Einrichtungen von der Erfassung und Betreuung bis hin zur Verpflegung an zentraler Stelle vorhanden sind. Für die reibungslosen Abläufe bedanke ich mich bei den Helferinnen und Helfern aus dem Haupt- und Ehrenamt der Feuerwehr Duisburg sowie den beteiligten Ämtern der Stadtverwaltung.“ Duisburg werden aktuell keine weiteren Geflüchteten zugewiesen, weil die Stadt bereits mehr Menschen aufgenommen hat als der Verteilschlüssel des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vorschreibt.