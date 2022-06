Bevölkerungsschutz in Duisburg : „Ausgangslage im Bereich Hochwasser ist kritisch“

Insbesondere in Hochwasserlagen ist ein städtisches Krisenmanagement von Bedeutung. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

DUISBURG Krieg, Stromausfälle, Pandemien, Extremwetterlagen, Hochwasser, Störfälle – die Herausforderungen an den Bevölkerungsschutz sind in der jüngsten Vergangenheit auch in Duisburg deutlich gestiegen. Woran noch gearbeitet werden muss.