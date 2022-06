Zwei Männer in Untersuchungshaft : Vermeintliche Sex-Treffen in Duisburg enden mit Raubüberfällen

Im Internet gaben sich die mutmaßlichen Täter als Prostituierte aus (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Sommer

Duisburg Mit einer besonderen Betrugsmasche sollen zwei Männer und eine Frau Bargeld erbeutet haben. Sie boten im Internet Erotikdienstleistungen an und lockten ihre „Kunden“ damit in die Falle. Die beiden Männer sitzen in U-Haft.

Ihre Opfer erwarteten Sex-Treffen und wurden stattdessen ausgeraubt. Zivilpolizisten haben am Freitagabend, 3. Juni gegen 22.50 Uhr an der Mecklenburger Straße in Duisburg-Hamborn einen 20- und einen 31-jährigen Mann festgenommen. Sie befinden sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft seit dem Pfingstwochenende in Untersuchungshaft.

Den Männern und einer weiteren beteiligten Frau wird laut Polizei vorgeworfen, mit Scheinaccounts auf einer Internetplattform Erotikdienstleistungen angeboten zu haben. Ihre Opfer lockten die Tatverdächtigen demnach in die Bereiche Schillerstraße und Mecklenburger Straße in Duisburg-Hamborn, wo dann statt eines Sex-Abenteuers die Täter auf die „Kunden“ warteten.

Die Männer gaben sich dabei wohl als Zuhälter oder Securitypersonal der jeweils angebotenen Frau aus, forderten die Herausgabe von Bargeld und durchsuchten die Opfer nach angeblich mitgeführten Waffen oder gefährlichen Gegenständen. Während die Täter mit ihrer Beute flüchteten, warteten die Männer vergebens auf die vermeintlichen Frauen.

Ihre angeblichen Dienstleistungen sollen die Tatverdächtigen laut Polizei seit etwa fünf bis sechs Monaten angeboten haben. Die Kripo geht daher davon aus, dass es weitere Opfer geben könnte, die auf die Sex-Masche der Täter hereingefallen sind und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.

(mlat)