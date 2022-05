Campus Krefeld : Technik-Tag an der Hochschule Niederrhein

Krefeld Beim Engineering Day am 11. Juni stellen sich die technischen Studiengänge, Werkstätten und Labors vor. Auch die Rennwagenschmiede der Hochschule lässt einen Blick auf ihren neuesten Boliden zu.

(RP) Technik ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Insbesondere in Zeiten, in denen das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, können Ingenieurinnen und Ingenieure sehr viel dazu beitragen. Sei es durch die Optimierung von Anlagen, durch ressourcenschonendes Handeln oder energieeffizientes Arbeiten. Wer seinen Weg in Richtung Technik und Naturwissenschaften gehen möchte, der findet an der Hochschule Niederrhein ein Angebot. Davon können sich Technik-Interessierte am Samstag, 11. Juni, beim Open House Engineering@HSNR überzeugen.