Duisburger Geschichten und Geschichte​: Von Trippen, Chopinen und High Heels​

Serie Duisburg Hochhackige Schuhe spiegeln Status, Wandel der Geschlechterstereotype und Modetrends wider. Welche Schuhe sich wann in unserer Region verbreiteten.

Die Faszination, die Schuhe auf Frauen ausüben, hat nicht nur seit Aschenputtel märchenhafte Züge. Schuhe sind Frauensache und insbesondere Schuhe mit hohem Absatz symbolisieren Weiblickeit, so das gängige Geschlechterstereotyp. Doch Historiker widersprechen. Antike Wandbilder zeigen sowohl Männer als auch Frauen des Adels, die sich- im wahrsten Sinne des Wortes – vom Niveau unterer Klassen abheben wollten. Weitere historische Überraschung: Der Ursprung der Schuhe mit Absatz war kriegerischer Natur. Persische Reitervölker trugen Schuhe mit Absätzen, damit sie besseren Halt in den Steigbügeln ihres Sattels hatten. Die Kämpfer standen damit aufrecht in den Steigbügeln, um ihre Gegner mit Pfeil und Bogen zu beschießen. Bis heute verfügen Reiterstiefel über hohe Absätze, um sicheren Halt zu gewähren.

In unserer Region verbreiteten sich in den mittelalterlichen Städten hölzerne Unterschuhe – sogenannte „Trippen“. Die wurden unter dem empfindlichen Schuhwerk aus Samt, Seide oder Leder geschnallt. Die Trippe stammt ebenso wie der Ausdruck trippeln vom frühneuhochdeutschen „trippen“ („gehen, laufen“). Zweck des Tragens von Trippen war in erster Linie der Schutz vor Kälte und vor Abnutzung des Schuhwerks. Andere Historiker gehen davon aus, dass die Trippen in Duisburg getragen wurden, um die Schuhe vor Schmutz und Matsch auf den mittelalterlichen Straßen zu schützen.