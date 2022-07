Streit zwischen Clan und Rockern : Drei Verdächtige nach Schießerei in Duisburg identifiziert

Drei Verdächtige nach Schießerei in Duisburg identifiziert

Duisburg Am Abend des 4. Mai 2022 war ein Streit zwischen Rockern und Clan-Mitgliedern in Duisburg eskaliert. Es fielen mehr als ein Dutzend Schüsse. Jetzt haben die Ermittler die ersten Schützen identifizieren können.

Zwei Monate nach der Schießerei zwischen Rockern und Mitgliedern eines Clans in Duisburg mit mehreren Verletzten hat die Polizei drei Beteiligte identifiziert.

Einen entsprechenden Bericht der „WAZ“ bestätigte am Mittwoch ein Sprecher der Duisburger Staatsanwaltschaft. Die drei Männer seien aktuell nicht in Haft, die Ermittlungen liefen weiter, sagte er.

Nach Schießerei am Hamborner Altmarkt : Polizei baut mobile Videoüberwachung wieder ab

Am 4. Mai waren am Duisburg Hamborner Altmarkt bei einem Streit zwischen Rockern und Clan-Mitgliedern mindestens 19 Schüsse gefallen und vier Menschen verletzt worden. Nach ersten Informationen waren rund 100 Menschen an dem Konflikt beteiligt. Nach Angaben der „WAZ“ richtet sich das Verfahren dazu gegen 51 Beschuldigte.