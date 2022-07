Sexuelle Belästigung am Schulschiff Duisburg : „Beratungsbedarf von Auszubildenden ist zu keiner Zeit an uns herangetragen worden“

Duisburg Nachdem das Schulschiff in Duisburg einen Mitarbeiter wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung an Bord freistellte, wurden auch die Bezirksregierung und das Schiffer-Berufskolleg informiert. Bislang hätten sich die jungen Frauen nicht gemeldet, um über die Vorfälle zu sprechen, heißt es.

Am Schiffer-Berufskolleg Rhein haben sich bislang keine Schülerinnen gemeldet, um über die Vorwürfe zu sexueller Belästigung am Schulschiff in Duisburg zu sprechen. Das teilte Klaus Paulus, Leiter des Berufskollegs, auf Anfrage mit. Auszubildende, die dort die Grundlagen der Binnenschifffahrt lernen, nutzen das nahe gelegene Schulschiff in Homberg zur Unterkunft und für verschiedene Kursangebote. Ein Mitarbeiter soll zuletzt mehrere Schülerinnen sexuell belästigt haben und mit ihnen Partys gefeiert haben, bei denen es Alkohol und Drogen gab.