Duisburgerin lebensgefährlich verletzt : Betrunkener Autofahrer überfährt zwei junge Frauen am Fühlinger See

Betrunkener Autofahrer überfährt zwei junge Frauen am Fühlinger See

Am Fühlinger See hat ein Mann zwei Frauen überfahren. Foto: dpa

Update Köln/Duisburg Erst haben die drei noch gemeinsam getrunken, dann passierte das Unglück: Ein 58-Jähriger Duisburger hat am Montagabend auf dem Parkplatz des Fühlinger Sees zwei Frauen überfahren. Beide sind schwer verletzt worden.

Ein 58-jähriger Mann aus Duisburg hat am Montagabend zwei auf dem Boden sitzende Frauen auf einem Parkplatz am Fühlinger See in Köln überfahren. Dort fand an dem Wochenende noch das Summerjam-Festival statt. Eine 22-Jährige Duisburgerin wurde bei dem Unfall lebensgefährlich und eine weitere 35-Jährige schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht, die Duisburgerin dabei mit einem Rettungshubschrauber ausgeflogen.