Ausstellungsschiff im Innenhafen : Die „MS Wissenschaft“ kommt nach Duisburg

Die „MS Wissenschaft“ bei einem Halt in Haldensleben, Sachsen-Anhalt. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Duisburg Drei Tage lang können sich interessierte Besucher im Duisburger Innenhafen über alle möglichen wissenschaftlichen Themen informieren. Schwerpunkte gibt es beispielsweise zur Tiefsee und zur Zukunftsforschung.

Die „MS Wissenschaft“ macht wieder Halt in Duisburg. Von Freitag, 8. bis Sonntag, 10. Juli legt das Ausstellungsschiff im Innenhafen am Kultur- und Stadthistorischen Museum an und hat jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Von Astrophysik bis Zukunftsforschung geht es dann um alle möglichen wissenschaftlichen Themen.