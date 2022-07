Verstöße gegen Tierschutz : Pferdehof mit mehr als 40 Tieren in Mülheim geräumt

Die Polizei hat einen Pferdehof in Mülheim an der Ruhr geräumt. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Mülheim an der Ruhr Am Donnerstagmorgen haben Kräfte der Polizei, des Veterinäramts und des Ordnungsamt bereits zahlreiche Tiere des Betreibers abtransportieren lassen. Darunter seien Rinder, Schafe, Hunde und Hühner. Identifiziert werden müssten nun noch fünf eigene Pferde des Pächters.

Ein Pferdehof in Mühlheim an der Ruhr muss wegen mutmaßlich schwerer Verstöße gegen das Tierschutzgesetz den Betrieb einstellen. Am Donnerstagmorgen (ab 7.00 Uhr) haben Kräfte der Polizei, des Veterinäramts und des Ordnungsamt bereits zahlreiche Tiere des Betreibers abtransportieren lassen. Darunter seien Rinder, Schafe, Hunde und Hühner. Identifiziert werden müssten nun noch fünf eigene Pferde des Pächters, dem das weitere Betreiben des Hofs per ordnungsrechtlicher Verfügung untersagt wurde. Diese fünf Pferde sollen noch im Laufe des Tages abgeholt werden, sagte eine Sprecherin der Stadt Mülheim auf Anfrage. Zuvor hatte die „WAZ“ berichtet.