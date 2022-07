Soziales Leben in Rheinberg : Caritas-Werkstätten unter neuer Leitung

Rheinberg Petra Wosnitzka und Michael Zimmer haben Heinz Dawitz abgelöst, der altersbedingt in den Ruhestand gegangen ist. Das Duo will sich den Herausforderungen der Zukunft stellen.

Für die Soziale Teilhabe am Arbeitsleben konnte Petra Wosnitzka gewonnen werden. Wosnitzka hat Sonderpädagogik studiert und viele Jahre in Norddeutschland gelebt. 2003 übernahm sie die Leitung der Ambulanten Dienste beim VKM in Duisburg. Nun in der Werkstattleitung der CWWN reizt sie besonders die Herausforderung der Teilhabe am Arbeitsleben und die damit verbundene Mischung aus Produktion und sozialpädagogische Aufgaben. „Diese Mischung finde ich persönlich sehr spannend und unterstützt das Recht der Menschen auf Arbeit“, so Wosnitzka.