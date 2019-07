Kurs zur Konfliktlösung : Mosaikstein in der kirchlichen Friedensarbeit

Duisburg Die „Summer School“ der Vereinigten Evangelischen Mission besuchte jetzt Duisburg.

Teilnehmer der Summer School 2019 „Together towards Peace & Justice“ waren jetzt in Marxloh und Hochfeld zu Gast. Die Vereinigte Evangelische Mission in Wuppertal hat das Programm dieses ökumenischen Sommerkurses zu „Konfliktlösung, Mediatie und Schutz der Menschenrechte“ entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen, die Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen und dem Misereor Hilfswerk. Von Sri Lanka, Indonesien über Eritrea, Kongo, Marokko, Polen und Ungarn bis Brasilien fanden kirchliche Mitarbeiter in unterschiedlichsten kirchenleitenden und sozialarbeiterischen Positionen den Weg nach Wuppertal.