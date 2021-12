Corona-Regeln : Duisburg verlängert Maskenpflicht

Ein Schild am Eingang des Duisburger Weihnachtsmarkts weist auf die geltende Maskenpflicht hin. Foto: dpa/Fabian Strauch

Duisburg Zudem hat die Stadt ein Feuerwerksverbot an bestimmten Orten verhängt.

Die Maskenpflicht auf den Wochenmärkten und in der Innenstadt wird verlängert. Das teilte die Stadt Duisburg am Dienstag mit. Demnach muss auf dem Bauernmarkt in der Innenstadt sowie allen anderen Wochenmärkten in den Stadtteilen noch bis zu 12. Januar 2022 eine medizinische Maske getragen werden. Im Bereich der Innenstadt und des Weihnachtsmarkts gilt dieses Regel bis zum 30. Dezember 2021.

Ausnahmen finden sich laut Stadt in der aktuellen Coronaschutzverordnung. So kann die Maske beispielsweise in den betreffenden Bereichen für den Verzehr von Speisen oder Getränken oder in der Außengastronomie abgenommen werden. „Öffentlichen Außenbereichen kommt ein besonderes Gefährdungspotential zu, wenn diese – wie die hier betreffenden Teile der Duisburger Innenstadt – regelmäßig gut besucht sind, Abstandsregeln nicht eingehalten werden können und zahlreiche Besucher aus vom Infektionsgeschehen stärker betroffenen Gebieten anreisen“, heißt es zur Begründung.

In der Silvesternacht und am Neujahrstag wird es wie im vergangenen Jahr auch wieder an mehreren Orten ein Feuerwerkverbot gehen, um Menschenansammlungen entgegenzuwirken und das Infektionsrisiko zu minimieren. Das betrifft laut Stadt den Hamborner Altmarkt, den Marktplatz Hochemmerich, denPlatz um die Pauluskirche in Hochfeld, den Kaiserberg und denAngerpark mit Heinrich-Hildebrandt-Höhe mit Tiger&Turtle. Zudem gilt in den genannten Bereichen zwischen dem 31. Dezember, 20 Uhr und dem 1. Januar, 3 Uhr die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Generell appelliert die Stadt, auf das Zünden von Feuerwerk wegen der hohen Verletzungsgefahr zu verzichten, um so die bereits enorm belasteten Krankenhäuser nicht weiter zu strapazieren.

(mlat)