„EngagementGewinner“ 2021 : Zwölf Ehrenamt-Projekte aus NRW mit Preis ausgezeichnet

Das Ehrenamt ist grade in diesen Tagen unschätzbar (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Düsseldorf Aus Solingen, Duisburg und Wuppertal stammen nur drei der insgesamt zwölf Preisträger aus NRW: Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt hat am Samstag die Förderpreise „EngagementGewinner 2021“ vergeben. Bundesweit wurden insgesamt 50 Projekte ausgezeichnet.

Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt setzt sich eigenen Angaben zufolge für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in ganz Deutschland ein. Als zentrale Anlaufstelle stellt die Bundesstiftung Serviceangebote wie Beratung und Qualifizierung für ehrenamtlich und bürgerschaftlich Engagierte bereit. Außerdem begleitet die DSEE Vereine und Initiativen bei der Weiterentwicklung ihrer Organisationsstrukturen und unterstützt mit verschiedenen Programmen das Ehrenamt in seiner ganzen Breite. Viele zivilgesellschaftliche Organisationen stehen vor der Herausforderung, neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter für ein Ehrenamt zu gewinnen. Im Rahmen des „EngagementGewinner“-Wettbewerbs suchte die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt Organisationen, die diese Herausforderungen als Aufgabe begreifen und mit innovativen Ideen erfolgreich Nachwuchs gewinnen, insbesondere in ländlichen und strukturschwachen Räumen.