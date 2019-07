Untersuchung in Duisburg : Nicht jedes Brunnenwasser ist geeignet für ein Planschbecken

Untersuchung in Duisburg

Homberg Der Verein VSR-Gewässerschutz hat das Wasser privater Brunnen untersucht. Das Ergebnis ist nicht nur erfreulich.

Brunnenwasser aus vielen Gärten im Raum Duisburg ist zum Befüllen von Planschbecken geeignet. So lautet das Fazit des Vereins VSR-Gewässerschutz, der jüngst mit einem Infostand auf den Bismarckplatz gekommen war. „Viele Menschen kamen, um abzuklären, ob sie mit ihrem Brunnenwasser das Planschbecken befüllen können. Die extrem heißen Sommertage und die oft zu weit entfernten und überfüllten Freibäder führen dazu, dass immer mehr Eltern und Großeltern große Mengen Wasser für die Befüllung der Pools benötigen“, sagt VSR-Projektleiter Harald Gülzow.

96 Wasserproben von privat genutzten Brunnen aus dem Raum Duisburg hat der VSR-Gewässerschutz untersucht. „Erfreulicherweise haben wir festgestellt, dass über drei Viertel der Proben zum Befüllen eines Planschbeckens geeignet sind. Auf diese Weise können viele Brunnennutzer kostbares Leitungswasser sparen und mit den Trinkwasservorräten nachhaltig umgehen“, so Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz. Doch das Ergebnis zeige auch, dass es wichtig ist, Gesundheitsrisiken auszuschließen. Der häufigste Ausschlussgrund waren derart hohe bakteriologische Belastungen mit coliformen Keimen und e.Coli, dass man das Wasser auch bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln nicht zum Befüllen eines Planschbeckens nutzen kann.

Das Wasser muss zum Befüllen eines Pools keine Trinkwasserqualität aufweisen, sagen die Experten. Allerdings seien die Desinfektionsmittel für Pools nicht dafür da, starke Belastungen im Füllwasser zu beseitigen. Hiervon sei jeder fünfte Brunnen betroffen gewesen. Die Bakterien können über defekte Abwasserrohre ins Grundwasser geraten. Allerdings ist häufig gar nicht das Grundwasser mit Bakterien belastet, sondern die Bakterien dringen bei Starkregenfällen durch undichte Deckel oder Risse in den Brunnen ein.

Die schönsten Badeseen in NRW

Plitsch-Platsch-Atlas : Die schönsten Badeseen in NRW

Nach der Hitze kommen Regen und Unwetter in NRW

Deutschland glüht : Nach der Hitze kommen Regen und Unwetter in NRW

„Daher raten wir den Brunnenbesitzern bei einer bakteriologischen Belastung erst mal zu überprüfen, ob Regenwasser in den Brunnen gespült wird. Bei jeder achten Probe stellten der Diplom-Physiker Harald Gülzow und Milan Toups, Bundesfreiwilliger (BFD), sehr viel Eisen fest. Eisenhaltiges Brunnenwasser führe zu keiner Gesundheitsgefahr, könne aber den Badespaß vermiesen, da das Eisen nach ein paar Tagen zu einer Verfärbung des Wassers und Ablagerungen führe. Der VSR-Gewässerschutz rät, wenn das Wasser nicht wie in kleinen Planschbecken häufig gewechselt wird, zu einer Sandfilteranlage für Pools.

Weitere Informationen zu der Nutzung von Brunnenwasser für das Befüllen eines Planschbeckens haben die Umweltschützer auf ihrer Homepage unter www.vsr-gewässerschutz.de zusammengestellt. Brunnennutzer, die den Termin am Labormobil verpasst haben, bietet der Verein an, eine Wasserprobe per Post zur Untersuchung zuzusenden