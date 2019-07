Seelsorgerinnen in Duisburg : Dienst in einer pilgernden Kirche

Vor ihrer Beauftragung haben die neuen Gemeinde- und Pastoralreferenten wie Ingrid Jungsbluth – hier neben Korbinian Labusch – in einer dreijährigen Assistenzzeit in verschiedenen Pfarreien erste Erfahrungen mit der Arbeit in der Seelsorge gesammelt. Foto: Bistum Essen/Achim Pohl

Duisburg Bischof Overbeck hat fünf Männer und Frauen für die Seelsorge im Bistum Essen beauftragt. Unter ihnen ist Ingrid Jungsbluth, die künftig in der Duisburger Innenstadtpfarrei Liebfrauen tätig sein wird.

Von Thomas Rünker

In einem feierlichen Gottesdienst im Essener Dom hat Bischof Franz-Josef Overbeck fünf Frauen und Männer als Gemeinde- und Pastoralreferenten für die Seelsorge im Ruhrbistum beauftragt. Unter ihnen ist die Pastoralreferentin Ingrid Jungsbluth, die künftig in der Duisburger Innenstadtpfarrei Liebfrauen tätig sein wird.

Vor ihrer Beauftragung haben die neuen Gemeinde- und Pastoralreferenten in einer dreijährigen Assistenzzeit in verschiedenen Pfarreien erste Erfahrungen mit der Arbeit in der Seelsorge gesammelt. In seiner Predigt stimmte Overbeck die fünf neuen Gemeinde- und Pastoralreferenten auf einen Dienst in einer „pilgernden Kirche“ ein. Christen gehörten „eigentlich nicht zu den Sesshaften, nicht zu denen, die sich einfach Häuser und Kirchen bauen und sitzen bleiben“, zitierte der Bischof aus dem Brief von Papst Franziskus, den der Papst kürzlich anlässlich des von den deutschen Bistümern vereinbarten „Synodalen Wegs“ geschrieben hatte. Overbeck griff das vom Papst gewählte Bild der „pilgernden Kirche“ auf, einem Volk Gottes das – wie die Israeliten im Alten Testament der Bibel – ständig unterwegs sei. Damit sei die frohe Botschaft der Christen gerade in der heutigen Zeit durchaus anschlussfähig. „Viele Menschen sind heute innerlich wie auch äußerlich viel unterwegs, kaum zu Hause, so dass wir ihnen das Evangelium als ihr Heimatland anbieten können, wo immer sie leben“, sagte Overbeck. Dass diese Botschaft nicht gleich alle Menschen mit Feuereifer aufnehmen, sieht auch der Bischof: „Es wird diejenigen geben, die das ganz von Innen und mit Tiefgang tun, andere bleiben Sympathisanten, wieder andere aufmerksame Beobachter.“

Info Schnittstelle von Kirche und Gesellschaft Aufgabe Pastoralreferentinnen und -referenten sind meist in der Begleitung und Umsetzung der Pfarreientwicklungsprozesse tätig und arbeiten konzeptionell an Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft und in verschiedenen thematischen Projekten. Online-Infos Informationen zu den verschiedenen pastoralen Berufen und den Ausbildungswegen im Bistum Essen gibt es online: https://www.kirche-kann-karriere.de/berufung/bin-ich-berufen/

Dass das Arbeiten in einer „pilgernden Kirche“ auch Auswirkungen auf deren Beschäftigte hat, machte Overbeck den neuen Gemeinde- und Pastoralreferenten ebenfalls deutlich. Gerade in den Veränderungen des kirchlichen Lebens müssten Seelsorgerinnen und Seelsorger „Altes loslassen, um Neues zu wagen, aber auch mit Sensibilität beim Gewohntem zu bleiben, um Menschen, aus welchem Grund auch immer, Heimat zu gewähren und trotzdem zu erinnern, dass alle aufbrechen müssen.“ Heute könne niemand sagen, „wie die Gestalt der Kirche im Ruhrbistum in einigen Jahrzehnten konkret aussehen wird“. Die Konstante sei, dass die Grundvollzüge einer Kirche, die nach dem Evangelium lebe – also die Feier der Eucharistie und das Gebet, die Mission und die Glaubensweitergabe, Caritas und die Sorge um die Armen sowie das Engagement für eine lebendige Gemeinschaft – „immer wieder gepflegt werden müssen“, so Overbeck.