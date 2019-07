Klavierfestival Ruhr : Mit Musik klappt die Inklusion

Duisburg Das Klavier-Festival Ruhr zeigte in der Gebläsehalle die Ergebnisse seines inklusiven Education-Projekts.

Aus einer Folge von Einzelprojekten wurde dabei im Laufe der Zeit eine ganzjährige, schulübergreifende Zusammenarbeit. Förderschüler, Grundschüler und Gymnasiasten begegnen sich alljährlich in Inklusionsprojekten, um gemeinsam zu tanzen und zu musizieren. Kinder aus Neuzuwandererfamilien werden bei der Integration ins deutsche Schulsystem unterstützt, Grundschüler beim Wechsel auf die weiterführende Schule begleitet und Lehrer in schulübergreifenden Fortbildungen weiterqualifiziert. Im Mittelpunkt aller Aktivitäten steht die schöpferische Beschäftigung mit Musik. Auch in diesem Schuljahr ist es dem Klavier-Festival gelungen, die Zusammenarbeit mit den Marxloher Schulen zu vertiefen.

So waren am aktuellen Jahresprojekt über 650 Schülerinnen und Schüler beteiligt. Im Rahmen des regulären Unterrichts sowie in vielen Workshops sangen und tanzten sie gemeinsam, entwickelten Choreographien und erfanden eigene Musikstücke. Das musikalische Zentrum der jüngsten Präsentation bildete eine Aufführung von George Gershwins „Rhapsody in Blue“ in der Fassung für zwei Klaviere. In den vergangenen fünf Monaten hatten sich rund 80 Schülerinnen und Schüler der Buchholzer Waldschule, der Katholischen Grundschule Henriettenstraße und des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums (EHKG) mit diesem Klassiker der amerikanischen Musik beschäftigt. Gemeinsam und gleichberechtigt erarbeiteten sie eine etwa 20-minütige Choreographie, schufen im Rahmen des Kunstunterrichts Bühnenbildelemente, sammelten Großstadtgeräusche und entwickelten davon ausgehend eine musikalische Einleitung und zwei kurze Zwischenspiele. Die Leitung der Workshops lag in den bewährten Händen von Yasha Wang und Claudia Eckes-Kohlrautz (Tanz), Hedda Ladwig (Kunst) sowie Richard McNicol und Vassos Nicolaou (Musik).