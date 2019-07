Aktuell in Folie eingepackt : Das ist der Stand an der Marientor-Brücke

Duisburg Die marode Brücke wird bis Ende des Jahres saniert und ist aktuell in Folie gepackt. Sie präsentiert sich in weißem Gewand. Ein Baustellenrundgang.

An der Stahlbrücke am Marientorplatz schreiten die Arbeiten voran. Die Hochbrücke ist aktuell komplett eingerüstet. Zusätzlich wurde das Gerüst mit einer weißen Folie umhüllt. „Eingehaust“, nennt das Baubewacher Christian Guntermann. Er ist einer der Ingenieure, der die Bauarbeiten an der Brücke begleitet. Die marode Stahl-Konstruktion muss komplett entrostet und anschließend neu beschichtet werden. „Aktuell liegen wir im Zeitplan“, sagt Guntermann.

Verkehr fließt nun eine Etage tiefer : Stahlbrücke am Marientor in Duisburg wird saniert

Verpackt wie ein Geschenk steht die Brücke deshalb da. Die Folie schmiegt sich eng um das Gerüst. Nur der Schlauch von riesigen Staubsaugern führt ins Innere der weißen Plane: der Strahlschutt mit der alten Farbe und dem Rost soll abgesaugt werden. Keines der Blei-Partikel soll in die Luft gelangen und so die Umwelt schädigen.

Aufgrund des starken Verkehrs gestalten sich die Bauarbeiten an der Brücke aber äußerst schwierig. Für die Baustellenzeit wird der Verkehr ebenerdig und unter der Brücke hindurch umgeleitet. Teils musste dafür auf engstem Raum eine zusätzliche Abbiegespur eingerichtet werden. Auch die Ampelschaltung im Straßengeflecht am Marientorplatz musste optimiert werden. Zu Spitzenzeiten ist der Verkehr am Nadelöhr Marientor aber überlastet. Über 50.000 Fahrzeuge passieren täglich das Straßengewirr am Marientor. Noch bis zum Ende des Jahres sollen die Sanierungsarbeiten an der Hochbrücke andauern. Dann soll die Brücke in neuer Farbe strahlen.