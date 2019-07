Wanheim : Mit der Schubkarre zum neuen Klompenkönig

In Wanheim dreht sich am Wochenende wieder alles um die Holzschuhe. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Wanheim Auch in diesem Jahr wird der traditionelle Klompenball wieder stattfinden. Schon am Samstag, 6. Juli, wird zum Einstieg um 19 Uhr die Band „Unfassbar“ spielen. Am Sonntag, 7. Juli, startet die Veranstaltung mit einem Festzug zur Platzanlage um 11 Uhr an der Gaststätte „Treff 2000“, Nürnbergstraße 41. Offiziell beginnt die Feier dann um 12 Uhr auf der Platzanlage des SV Wanheim 1900 am Honnenpfad 44a. Um das Programm hat sich das Königspaar des Vorjahres, Holger und Bärbel Andrees, gekümmert.

Auftreten werden Allemann an Bord, Erik die Stimme Gottes, die Europameister Showtänzer von Hohenbudberg, der Musikcorps Duisburg Wanheim, Janine Marx, Markus Florin, die Ruhrpott-Guggis, die Piraten des Südens und die Showgarde „Rote Funken“.

Das ehemalige „Volksfest von Wanheim“ geht auf eine alte Wanheimer Tradition zurück. Die vielen Bauern, die früher in Wanheim lebten, haben auf dem Feld in Klompen, die nierderländische Bezeichnung für den bekannten Holzschuh, gearbeitet. Nach getaner Arbeit haben sie diese zu Hause gereinigt und sind gemeinsam in die Kneipe gegangen. Beruhend auf diesem Ritual, wurde 1950 die Idee zur Zelebrierung der Tradition entwickelt und 1951 der erste Klompenball gefeiert.

Seit 2014 gibt es eine neue Tradition. Bei einem Schubkarrenrennen müssen die Teilnehmer einen Parcours in Klompen bezwingen, in der Schubkarre wird die potenzielle Königin geschoben. Der Gewinner des Rennens darf sich schließlich Klompenkönig nennen.

(sd)