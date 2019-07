Mitmach-Ausstellung : Zeitreise mit Leonardo da Vinci

Info

Termin Am kommenden Samstag, 6. Juli, um 15 Uhr, findet in der cubus-Kunsthalle im Rahmen der Ausstellung zu Leonardo da Vinci und Gerhard Mercator ein weiterer Themenvortrag zum berühmten Kartografen statt. Im Mittelpunkt steht dabei die Weltkarte Gerhard Mercators, die er im Jahre 1569 in seinem Haus in der Oberstrasse in 300 Exemplaren gedruckt hat. In ihrem Vortrag wird Margret Stohldreier von „Mercators Nachbarn“ über die Entstehung und die außerordentliche Bedeutung dieser zur damaligen Zeit größten und besten Weltkarte berichten.

Eintritt Der Eintritt in die Mitmach-Ausstellung einschließlich zum Vortrag beträgt 5 Euro, ermäßigt 4 Euro und für Kinder von drei bis zehn Jahren 3 Euro.