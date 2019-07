Folkwang-Konzert : Klavierabend als verspielt-heroischer Bogen

Duisburg Im „Forum für junge Pianisten“ gastierte mit unglaublicher Spielfreude Georg Kjurdian.

Ein besonderer Clou der Reihe der Sparkassenkonzerte „Große Klaviermusik“ am Campus Duisburg der Folkwang-Universität der Künste ist die Unterabteilung „Forum für junge Pianist*innen“ (das Gendersterchen ist jetzt offenbar die neue Folkwang-Mehrzahl-Norm), in der fortgeschrittene Studierende und Absolventen auftreten. Jetzt war die Reihe an dem schon recht bekannten Georg Kjurdian (aus der Klasse von Prof. Hisako Kawamura), geboren 1994 in Lettlands Hauptstadt Riga als Sohn eines Armeniers und einer Polin.